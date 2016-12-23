Букстехуде и Пахельбель ждут ценителей прекрасного

В костеле Святого Розария готовятся к серии рождественских концертов. Играть в храме музыку – распространенная в католичестве практика: в Европе под сводами готических соборов можно услышать и джаз, и саундтреки к кинофильмам, и даже рэп. Во Владимире на концертах, которые проводятся в среднем два раза в месяц, все же отдают предпочтение духовной и классической музыке.

Ближайший концерт состоится 25 января в 18-00: в рамках московского рождественского фестиваля «Искусство добра» во Владимир уже четвертый год приезжают музыканты. На этот раз органистка Марина Бадмаева, лауреат всероссийских конкурсов, исполнит произведения Баха, Мендельсона и неизвестных авторов 16-17 веков. Еще один концерт в рамках той же программы пройдет 3 января в 18-00: Евгений Максимов сыграет на органе музыку Баха, Бальбастра, Букстехуде и Пахельбеля.

Кроме того, 26 декабря в 15-00 в костеле пройдет традиционный концерт «Дети для детей»: воспитанники детской школы искусств и православной гимназии поставили настоящую оперу, которая называется «Елочка». Чтобы у детей получилось освоить такой сложный жанр, их наставники специально ездили учиться в Санкт-Петербург. Среди юных зрителей – подопечные АРДИ «Свет» и ребята из малообеспеченных семей. Но прийти на благотворительный концерт могут все желающие.

Фото: http://banana.by/uploads/posts/2009-07/1248430354_05.jpg