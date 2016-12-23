Владимирское УФАС сообщает

22 декабря 2016 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Атолл» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку товара (медицинские аппараты) для нужд ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница №2».

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отклонила заявку ООО «АТОЛЛ», так как товар по показателям, предложенным обществом к поставке, полностью удовлетворял потребность заказчика.

По мнению представителя уполномоченного органа, нарушений законодательства при осуществлении данной закупки не допущено.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу ООО «АТОЛЛ» по доводам, изложенным в ней, необоснованной и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.