Владимирское УФАС сообщает

Жалоба ООО АТОЛЛ на действия комиссии признана необоснованной, однако, заказчику выдано предписание о внесении изменений в документацию.

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22 декабря 2016 года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Атолл» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку товара (медицинские аппараты) для нужд ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница №2».

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отклонила заявку ООО «АТОЛЛ», так как товар по показателям, предложенным обществом к поставке,  полностью удовлетворял потребность заказчика.

По мнению представителя уполномоченного органа, нарушений законодательства при осуществлении данной закупки не допущено.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России  решила признать жалобу ООО «АТОЛЛ» по доводам, изложенным в ней, необоснованной и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

 

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