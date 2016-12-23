Аист всё чаще прилетает к сорокалетним

Рождением ребёнка в сорок лет сейчас уже трудно удивить. Как говорят владимирские медики, это положительная тенденция, поскольку, для многих женщин это ребёнок не первый, у некоторых уже есть внуки.

По словам главного специалиста по акушерству и гинекологии областного департамента здравоохранения и главного врача Областного перинатального центра Надежды Тумановой, если в 2013 году в регионе прошло 350 родов женщин после сорока лет, то в 2015 году – уже 420.

Кстати, за примером далеко ходить не надо. Буквально на днях во Владимире поздравляли председателя Общественной палаты Владимирской области, директора Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, доктора филологических наук Наталью Юдину, которая стала мамой в третий раз.

Торжественная выписка дочки Евы состоялась в роддоме №2 г. Владимира. Ребенок абсолютно здоров и чувствует себя прекрасно. Помимо Евы, в семье Юдиных воспитываются 16-летняя Ангелина и 8-летний Герман.