В костеле Святого Розария готовятся отметить Рождество

Украшать костел начали еще в первых числах декабря, в предрождественский период, который называется «адвент». «Мы готовимся к празднику постепенно, шаг за шагом, в спокойном режиме, – рассказал настоятель церкви, отец Сергий (Зуев). – И в этом же спокойном, мирном состоянии собираемся встретить Рождество. На службе будет много свечей – на алтаре, у молящихся… Я надеюсь, что каждый сможет ощутить этот свет Рождества».

По словам священника, Рождество – это всегда надежда, всегда – ожидание чуда. «Все мы ждет чего-то доброго, светлого и хорошего – такими нас создали, – говорит он. – Каждый мечтает получить то, что кажется ему необходимым. Но рано или поздно человек понимает, что главные приобретения – не внешние, а внутренние: это любовь, тепло, покой»…

В храме светятся огнями елки и гирлянды, а во дворе – рождественский венок и вертеп: пещера, где ждут появления младенца деревянные Иосиф и Мария, волхвы, коровы, овцы… Вот только самого Иисуса там нет: во время рождественской службы его положат на алтарь, а после богослужения вынесут во двор и положат на сено в яслях.

Отец Сергий рассказывает, что в ночь с субботы на воскресенье людей в костеле будет много, причем не каждый из них – прихожанин и католик. «Приходят и православные, и даже неверующие, – объясняет он. – Людям интересно, как устроены наши рождественские службы, это легко можно понять. Мы рады всем. Бог один, а путей его познания много, и не нам судить, по какому из них идет человек… Мы с уважением относимся ко всем, кто приходит в храм. Кстати, этот интерес к нам с каждым годом становится больше. Я знаю, что и на западе интересуются тем, как отмечают праздники восточные христиане, православные. Этот интерес взаимно обогащает, просвещает и наполняет нас».

КОГДА ПРАЗДНИК

24 декабря, 21-00 Ночная служба.

25 декабря, 12-00 Рождественское богослужение.