В Муроме елку украсили всем городом

Все ждут нового года. И, конечно, в выставочных центрах готовят праздничные экспозиции. В Муроме решили подойти к выставке не тривиально – вспомнить, как украшали дом и новогодние елки в прошлом веке. Тем более что у всех остались от бабушек и дедушек стеклянные кукурузы и космонавтики, сосульки и шишки, пенопластовые куколки и клоуны, картонные попугаи и мишки.

– Раньше елочные гирлянды делали сами из обычных лампочек. Вечерами сидели и раскрашивали их всей семьей, — рассказала Ксения, руководитель музея. – Снежинки сами вырезали, делали игрушки из ваты, лоскутков. Как правило, у детей любимыми были украшения из орехов, завернутых в золотистую обертку, конфеты, яблоки. Малыши тайком разворачивали обертку, доставали конфетку и съедали, а пустой фантик вешали на елку.

А когда стали украшать выставочный центр решили, что не гоже выставлять на всеобщее обозрение только свои вещи и воспоминания. Другим тоже есть чем поделиться. И решили, что выставка будет открытой – игрушки и воспоминания принимали от всех желающих.

В холле второго этажа Выставочного центра воспроизведена Рождественская улица. Именно здесь стояла главная Муромская елка. У стены застекленная витрина с аккуратно разложенными игрушками.

Выставка получилась волшебной и немного грустной, как грустны воспоминания об ушедшем детстве.