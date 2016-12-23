За «помутнение в глазах» убийца отсидит 9 лет

Фрунзенский районный суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима 41-летнего Евгения Кочеткова за убийство 41-летней женщины – заведующей магазином «Делко» на улице Юбилейной.

В прошлом году Кочетков вместе с супругой поселился в съемной квартире во Владимире. Но совместная жизнь для женщины оказалась кошмаром. Постоянные пьянки и побои мужа вынудили ее разорвать с ним отношения и уйти из дома.

Днем 28 марта 2016 года Кочетков наведался к жене в магазин «Делко», где она работала продавцом, с желанием «помириться». Однако женщине извинения мужа, который пришел к ней вновь пьяным, показались не убедительными, и она потребовала его покинуть магазин. Продавца поддержала и заведующая, оказавшаяся за прилавком.

По словам Кочеткова, у него «помутнело в глазах», он схватил на прилавке нож и ударил заведующую в живот. От ранения та скончалась через несколько часов в реанимационном отделении клиники. У женщины остались двое несовершеннолетних детей.

Убийца был признан вменяемым. Специалисты отметили, что он не находился в состоянии физиологического аффекта или ином эмоциональном состоянии, влияющем на сознание и поведение.

Фото: http://kursk-izvestia.ru/storage/press/big/2015/11/18/566e24a4844d1.jpg