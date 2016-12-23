Наши земляки вели разведку на британских верфях

Недавно в свет вышло исследование историка флота и кораблестроения, зав. лабораторией истории флота и мореплавания С.-Петербургского государственного морского технического университета профессора Галины Гребенщиковой «Линейный корабль «Виктори», посвященное знаменитому флагману английского адмирала Горацио Нельсона. В этом насыщенном труде упоминается удивительный нюанс. Оказывается, в Англии не сохранилось подробных чертежей легендарного корабля XVIII столетия, хотя сам линкор был построен в 1760-е годы. Зато такие чертежи имеются в Российском государственном архиве ВМФ в Санкт-Петербурге. И получены они были нелегальным путем.

«Корабельные ученики»

Чертежи выполнили российские подмастерья, проходившие практику на британских верфях. Среди них был и наш земляк Даниил Масальский. А руководил деятельностью «корабельных учеников» в Англии российский посол в Лондоне граф Семен Воронцов – сын первого владимирского генерал-губернатора и богатейший помещик Владимирской губернии.

Об удивительной карьере Даниила Афанасьевича Масальского в газете «Призыв» уже рассказывалось четыре года назад. Однако сейчас выясняются новые любопытные детали. Потомок старинного княжеского рода, потерявший титул, он выбрал редкую для своего круга профессию корабельного мастера. В 1779 году Масальского, уже прошедшего бои русско-прусской войны и поработавшего корабельщиком в Кронштадтском порту, отправили в командировку в Англию для усовершенствования знаний по кораблестроению. Британцы приняли русского «корабельного ученика» на главную королевскую верфь в Портсмуте, где строились новые корабли для британского флота.

Одновременно с Масальским и после него в Портсмуте, Чатаме и Дептфорде проходили подобную практику и другие «корабельные ученики» из России, в том числе будущие известные мастера-кораблестроители Алексей Зенков, Егор Канаев, Иван Курепанов (спроектировал шлюп «Мирный», на котором наш земляк Михаил Лазарев открыл Антарктиду), Андрей Мели хов, И лья Разу мов. Практически все они, работая на британских верфях, не только оттачивали личное мастерство, но и внимательно присматривались к особенностям конструкции британских новинок и технологии. И хотя на королевских военных верфях категорически запрещалось копировать чертежи и делать какие-либо записи «на вынос», наши самородки по памяти запоминали детали сложнейших конструкций и потом чудесным образом восстанавливали точнейшие копии самых секретных планов.

Внедрение под легендой

Даниил Афанасьевич Масальский, проработавший на королевской корабельной верфи в Портсмуте, одной из важнейших баз английского военного флота, оказался едва ли не самым первым подобным «исследователем», которого сейчас, наверное, назвали бы разведчиком. Есть основания полагать, что к гордым британцам этот потомок князей Черниговских отправился со специальной легендой. Имея офицерский чин поручика и занимая достаточно высокую должность мастера-корабельщика (еще до отбытия в Англию был назначен строителем 66-пушечного линейного корабля), он прибыл на берега туманного Альбиона в качестве простого «корабельного ученика». Обычно такую степень имели вчерашние недоросли.

Королевским корабелам было невдомек, что этот «ученик» был куда смышленее и опытнее многих своих английских начальников. Впрочем, последние свои секреты особо и не таили, причем не в силу беззаботности, а искренне полагая, что «медведям» из далекой Московии все равно не под силу понять и перенять опыт лучших британских корабельных мастеров.

В английском Портсмуте Даниил Масальский проработал более 4 лет, заслужив там репутацию отличного мастера и уважение сослуживцев по верфи. Вернувшись в Петербург, он по памяти составил подробное и предельно точное описание конструкции одного из сильнейших линкоров мира той поры – знаменитого 104-пушечного корабля «Victory». Сегодня это старейшее описание знаменитого корабля. Кроме того, «корабельный ученик» освоил новейшую методику обшивки подводной части судна медными листами, которая ранее в России не применялась. Медь препятствовала обрастанию корабля водорослями, сохраняя его быстроходность. А еще Масальский составил спецификации (подробные описания в деталях) на лучшие военные корабли британского флота.

Ковровский помещик

Не удивительно, что его сразу же зачислили старшим мастером на Адмиралтейскую верфь в Санкт-Петербурге и произвели в капитаны, а еще через пару лет – в корабельные мастера премьер-майорского ранга. Даниил Афанасьевич женился на Марии Пожарской, небогатой помещице, которой принадлежало всего 13 душ крепостных крестьян в селе Павловское Ковров-ского уезда. В 1785 году он заложил в петербургском Адмиралтействе 100-пушечный линейный корабль «Святой Равноапостольный князь Владимир», подводная часть которого была покрыта медными листами. В России такой масштаб и подобная технология использовались впервые. В 1788 году этот линкор вошел в состав Балтийского флота.

Позже Масальский дослужился до чина действительного статского советника, равного генерал-майору. А тем временем в Англии его «эстафету» приняли другие «корабельные ученики». Один из них, Егор Канаев, по памяти подробно описал весь процесс постройки новейшего 90-пушечного английского корабля «Интрепид». А другой «корабельный ученик» Василий Власов составил самые подробные чертежи того же «Victory». Любопытно, что потом еще одно описание того же линкора составил еще один русский стажер в Англии Иван Курепанов – в будущем выдающийся кораблестроитель.

ПРОСТО ПОДКУП

Из переписки российского посла в Великобритании еще одного нашего земляка графа Семена Романовича Воронцова со священником православной церкви при русской миссии в Лондоне Яковом Смирновым становится ясно, что «корабельные ученики» попросту подкупали англичан. «…Им нужно подзадобрить своих в работе сотоварищей и нижних в верфи офицеров, и дать им на портер, либо сделать маленький подарок, а наипаче тем, сквозь коих руки чертежи проходят, а без того чертежей получить им не удастся». Батюшка, который одно время даже исполнял обязанности российского посланника, сообщал, что копирование чертежа стоило от 2 до 5 гиней (каждая гинея была эквивалентом фунта стерлингов и одного шиллинга). И эти деньги подчас выделяли из своих средств или сам граф Воронцов, или же даже иерей Яков – из своего куда более скудного по сравнению с графским бюджета.