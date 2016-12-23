Водители продолжают пренебрегать безопасностью детей

На территории Владимирской области проходит неделя детской дорожной безопасности. Как отмечают в региональном управлении ГИБДД, одним из приоритетных направлений в деятельности по-прежнему остается профилактика происшествий с участием детей-пассажиров.

С этой целью на этой неделе сотрудники Госавтоинспекции провели очередной профилактический рейд «Детское кресло», в ходе которого инспекторы проверили правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Как показал рейд, большинство мам и пап продолжают перевозить своих малышей без детских удерживающих устройств, объясняя, что дорога к детскому саду или школе занимает несколько минут. Некоторые родители, имея в автомобиле детское кресло, предпочитают перевозить детей рядом с собой на переднем пассажирском сидении, либо, сажая в автокресло, «забывают» пристегнуть малыша ремнем безопасности, делая бессмысленным само использование детского удерживающего устройства.

По итогам рейда десять водителей привлечены к административной ответственности.

Госавтоинспекция напоминает владимирцам, что перевозка детей в возрасте до 12 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств. Нарушение данных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.

За 11 месяцев текущего года 44 ребенка пострадали, находясь в машине в качестве пассажиров, один погиб, при этом шесть детей перевозились без детских удерживающих устройств.

Фото: http://prosedan.ru/rebenok-v-avtomobile-pravila-perevozki-detej-v-avtomobile-2016