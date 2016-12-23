В новогоднюю ночь проезд будет бесплатным

В новогоднюю ночь жители Владимира смогут проехать на общественном транспорте бесплатно. Такое постановление подписал накануне глава администрации областного центра Андрей Шохин.
В первую ночь 2017 года с 0.30 до 4.30 утра на «новогодние» маршруты Владимира выйдут 10 троллейбусов и 22 автобуса. В мэрии отмечают, что маршруты разработаны таким образом, чтобы владимирцы смогли бесплатно добраться из любого района до центра города и других новогодних площадок, где пройдут массовые народные гулянья. И, соответственно, без проблем вернуться обратно. Интервалы движения составит не более 15 минут.
В праздничной акции примут участие все без исключения транспортные компании, которые заняты общественными перевозками во Владимире.
«Новогодние маршруты» общественного транспорта города Владимира в ночь с 31.12.2016 на 01.01.2017
1. ул.Балакирева – пр-кт Строителей – ул.Горького – ул.Гагарина – Золотые ворота – пл.Победы – м-н 1001 мелочь. 10 троллейбусов с интервалом 10 мин.
2. 8-ЮЗ – ул.Н.Дуброва – пл.Победы – Золотые ворота – ул.Гагарина – ул.Мира – Бассейн – ВХЗ – ул.Егорова – ул.Комиссарова – ул.Безыменского – ул.Куйбышева. 13 автобусов с интервалом 15 мин.
3. Загородный парк – Соборная площадь – Центральный парк. 3 автобуса с интервалом 10 мин.
4. ул.Балакирева – ул.Красноармейская – пр-кт Ленина – Золотые ворота. 2 автобуса с интервалом 15 мин.
5. мкр.Энергетик – м-н 1001 мелочь – пл.Победы – пл.Садовая. 4 автобуса с интервалом 15 мин.
Фото сайта vladimir-city.ru
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.