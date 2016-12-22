Праздники пройдут в режиме повышенной готовности

Режим повышенной готовности устанавливается во Владимирской области с 24 декабря и продлится до 15 января 2017 года. Сделано это для обеспечения безопасности и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, связанных с новогодними и рождественскими праздниками, а также на объектах энергетики и ЖКХ, на автомобильных дорогах региона.

Органам управления всех уровней поставлена задача обеспечить устойчивое функционирование объектов электроэнергетики, экономики и жизнеобеспечения населения; провести проверки объектов жизнедеятельности, социальной защиты населения, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, образовательных организаций на предмет антитеррористической защищенности и работы их охраны; провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, на социально-значимых объектах.

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