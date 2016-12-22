У гриппа глаза велики

Всем маркетологам, политтехнологам и прочим мозговедам давно известно – чтобы удачнее манипулировать людьми нужно вернуть их, так сказать, в первобытное состоянии, к животным потребностям. И это просто и эффективно делает страх. Не потому ли в последнее время нас так усиленно пугают: террористами, Украиной, Америкой. Да что мелочиться – весь мир против нас. Страшно. Во Владимире в СМИ высказывают мнение, что смерти от употребления «боярышника» спровоцировали украинские или сирийские диверсанты. Да вот еще и эпидемия гриппа началась раньше обычного времени. Точно неспроста.

По телевидению, в газетах и в интернете, что не день то новые сводки с гриппозного фронта: «закрыта еще одна школа на карантин…», «медики советуют избегать…», «лучшее средство от гриппа…» . И вот уже фармацевтические компании и аптечные сети подсчитывают прибыли от продажи оксолиновой мази, БАДов – иммуностимуляторов и дорогущих противовирусных средств с сомнительной эффективностью.

В общественном транспорте стоит кому-нибудь чихнуть – окружающие смотрят на него, как на прокаженного – бацилоноситель. И правильно смотрят, пусть дома сидит.

Смотрю в окно – очень пожилая дама стоит на остановке в повязке. Боится гриппа, видимо. И напрасно врачи будут ей говорить, что на улице заразиться гриппом невозможно, если, конечно, вам никто специально в лицо не плюнет. А если плюнет или кашлянет, то от гриппа и ОРВИ повязка не спасет – не эффективна она при имеющемся размере вируса. Не поверит женщина увещеваниям. Не только она одна – «по телевизору же сказали – «надевайте». И на радость производителям тысячи человек спешат за повязками в аптеку, считая себя продвинутыми и современными.

В соцсетях развернулась дискуссия – сколько чеснока надо съесть ребенку и как его в него затолкать. Приверженцы чесноко и лукотерапии в общественном транспорте создают удушающую атмосферу. Грипп идет по области. Истерия нарастает. Директора школ не рекомендует проводить детские мероприятия в классах. Бабушки отказывают ревущим от обиды внукам в новогодних представлениях в театрах и ДК. Да что бабушки, я сама, начитавшись сообщений в Интернете, по вечерам меряю себе температуру: что-то не комфортно, не грипп ли?

Вообще-то я считаю, что от гриппа надо прививаться. Как сказал один пульмонолог: «от прививок бывают осложнения. Но лучше чем прививки в профилактике болезней и их последствий еще никто ничего не придумал». Кроме того прививка против гриппа играет и большую психологическую роль. Человек становится спокойнее, его иммунитет не страдает от переживаемых человеком стрессов, и жизнь-то налаживается. А если не получилось по тем или иным причинам привиться, давайте все же быть спокойнее. Будем надеяться, что это не последний грипп в нашей жизни.

А между тем, за весь прошлый год ОРВИ и гриппом в России переболело 30 млн россиян, от их последствий умерло около 4 тыс. человек (данные сайта Министерства здравоохранения РФ), в ДТП погибло 23 тыс. человек, от последствий диабета умерло 51 тыс. человек, от новообразований – 297 тысяч, от болезней органов кровообращения – 924 тысячи.

Фото: http://images.priboruniversalpro.ru/ 2016/03/biofon_orvi _gripp.jpg