В Собинке пропал подросток

Полиция разыскивает пропавшего без вести Фомичева Дмитрия Сергеевич, 25.07.2001 года рождения. Мальчик – уроженец города Владимира. На момент исчезновения он проживал в Собинке на ул. Лакина.

Вечером 10 декабря 2016 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 15 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые, нос прямой, губы тонкие, уши оттопыренные.

Был одет: куртка черного цвета с оранжевыми вставками на вороте и капюшоне и бело-голубыми вставками на рукавах, школьный пиджак и брюки серого цвета в полоску, черные ботинки, на голове – вязаная шапка черного цвета. При себе имел мобильный телефон марки «FLY».

Если у Вас есть какая-либо информация о подростке и его месте нахождении просьба сообщить по телефонам ОМВД России по Собинскому району: 8 (49242) 2-29-65, 8-920-934-78-81 или «02».