Заказчица тройного убийства не признала свою вину

Сегодня Владимирский областной суд заслушал сторону обвинения по делу о тройном убийстве. Напомним, преступление произошло 12 июня прошлого года в квартире на Нижней Дуброве. Были убит мужчина, его беременная гражданская жена и несовершеннолетний сын женщины.

На скамье подсудимых оказались подозреваемые: бывшая жена убитого Галина Боброва (следствие считает её заказчицей убийства), а также предполагаемые исполнители преступления Анатолий Мазур и Александр Ралдугин. В отношении других членов ОПГ – Виктора Смирнова и Максима Мещанкина дело выделено в отдельное производство.

После выступления прокурора Мазур назвал всё озвученное вымыслом, Ралдугин свою вину признал.

Предполагаемая заказчица убийства Боброва по-прежнему не считает себя виновной.

Следующее заседание суда пройдет уже в будущем году. На нём допросят свидетелей со стороны обвинения.

Фото: http://zt16.ru/2016/06/