Заказчица тройного убийства не признала свою вину

Во Владимире состоялось первое заседание по делу об убийстве семьи летом прошлого года в квартире на улице Нижняя Дуброва областного центра.

162 0
162 0
68a7d20c519b7ce45fad49a624989b4-764x430

Сегодня Владимирский областной суд заслушал сторону обвинения по делу о тройном убийстве. Напомним, преступление  произошло 12 июня прошлого года в  квартире на Нижней Дуброве. Были убит мужчина, его беременная гражданская жена и несовершеннолетний сын женщины.

На скамье подсудимых оказались подозреваемые: бывшая жена убитого Галина Боброва (следствие считает её заказчицей убийства), а также предполагаемые исполнители преступления Анатолий Мазур и Александр Ралдугин. В отношении  других  членов ОПГ – Виктора Смирнова и Максима Мещанкина дело выделено в отдельное производство.

После выступления прокурора Мазур назвал всё озвученное вымыслом, Ралдугин свою вину признал.

Предполагаемая заказчица убийства Боброва по-прежнему не считает себя виновной.

Следующее заседание суда пройдет уже в будущем году. На нём допросят свидетелей со стороны обвинения.

Фото: http://zt16.ru/2016/06/

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы