На мосту через Рпень снова кипят работы

Официально движение по четырем полосам (две в одну сторону, две – в другую) на отремонтированном мосту через Рпень открыли в ночь с 8 на 9 декабря. Но по факту проезд всё равно сужен: вот уже на протяжении двух недель спецтехника работает на полосах, примыкающих к обочинам, по обеим сторонам дороги.

Меняются участки дислокации спецтехники, но проезжая часть все также узка. Вместе с тем, в организации «Упрдор Москва – Нижний Новгород», обслуживающей федеральную трассу М-7, сообщили, что работы на мосту через Рпень завершены. Как говорится в пресс-релизе Упрдора, федеральные дорожники капитально отремонтировали береговые и промежуточные опоры, балки пролетных строений, обновили дорожное покрытие, установили барьерное ограждение и бортовой камень. А вот пешеходные дорожки стали заливать асфальтам уже после официального открытия проезжей части.

Кроме как с самой дороги к тротуарам не добраться – не с реки же! – вот и приходится «захватывать» часть дороги. Такая же история и с опорами освещения – не с вертолетов же с ними работать. А еще по мосту с одной стороны на другую постоянно снуют дорожники в оранжевых одеждах – это также тормозит движение транспорта.

Кстати, и под мостом работы кипят: там – бетономешалки, с десяток рабочих. Делают пешеходную лестницу и небольшую площадку. Так что мост на Рпени – вполне себе рабочий объект, и о свободном движении по нему с ветерком пока говорить рано.