Авария под Суздалем спровоцировала второе ДТП

Сейчас на месте аварии еще работают патрули ДПС, поэтому все обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий пока неизвестны. По словам сотрудников ГИБДД, аварии произошли друг за другом – вторая авария стала следствием первой.

Первое ДТП случилось около пяти часов утра, на 29-м километре суздальской дороги. По предварительным данным, 29-летняя девушка, следовавшая на легковом автомобиле «Черри», не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «ВАЗом-2114». За рулем отечественного авто был 47-летний житель Суздаля. Он – единственный, кто получил травмы, его госпитализировали с переломами.

Машины, покореженные в первом ДТП, стояли на обочине дороги, когда случилась вторая авария. По фотографиям, размещенным в социальных сетях, видно, что удар был достаточно сильным. Официально известно, что никто из пассажиров автобуса в аварии не пострадал.

Фото из группы «Подслушано Автомобилистов»