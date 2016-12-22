В Гороховецком районе введён карантин по африканской чуме

В Гороховецком районе проводится комплекс мер по ликвидации распространения вируса АЧС. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Светлана Орлова. Карантин установлен 16 декабря и продлится 30 дней.

Очагом заболевания стал 25-й квартал Фоминского участкового лесничества и дом №8 в деревне Васенино.

На территорию запрещено посещать посторонним лицам, кроме тех, кто ликвидирует очаг инфекции, и проживающих здесь граждан. В деревню Васенино не допустим проезд общественного транспорта.

В рамках предпринимаемых мер – запрет на перевозку животных, в том числе и на убой с целью продаж, покупка свиней у населения. Этих животных будут изымать из личных хозяйств, проведут сокращение численности диких кабанов бескровным способом, а всю территорию обеззаразят.

Территория в радиусе 5 км объявлена первой угрожаемой зоной по африканской чуме свиней.

Напомним, в этом году карантин по африканской чуме свиней уже объявляли в нескольких муниципалитетах Владимирской области, в том числе, Гусь-Хрустальном, Меленковском, Муромском районах.

Фото: yandex.ru/clck/jsredir?from