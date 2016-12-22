В Гороховецком районе введён карантин по африканской чуме

Бороться с вирусом будут в течение месяца.

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В Гороховецком районе проводится комплекс мер по ликвидации распространения вируса АЧС. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Светлана Орлова. Карантин установлен 16 декабря и продлится 30 дней.

Очагом заболевания стал  25-й квартал Фоминского участкового лесничества и дом №8 в деревне Васенино.

На территорию запрещено посещать посторонним лицам, кроме тех, кто ликвидирует очаг инфекции, и проживающих здесь граждан. В деревню Васенино не допустим проезд общественного транспорта.

В рамках предпринимаемых мер – запрет на перевозку животных, в том числе и на убой с целью продаж,  покупка  свиней у населения. Этих животных будут изымать из личных хозяйств, проведут сокращение численности диких кабанов бескровным способом, а всю территорию обеззаразят.

Территория в радиусе 5 км объявлена первой угрожаемой зоной по африканской чуме свиней.

Напомним,  в этом году карантин по африканской чуме свиней уже объявляли в нескольких муниципалитетах Владимирской области, в том числе, Гусь-Хрустальном, Меленковском, Муромском районах.

Фото: yandex.ru/clck/jsredir?from

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