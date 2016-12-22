Интернет не во вред

Сегодня во Владимире проходит областной семинар-совещание на тему «Профилактика экстремизма в молодёжной среде: вербовка в террористические организации посредством социальных сетей».

Мероприятие организовано на базе областной универсальной научной библиотеки имени М.Горького.

Актуальную проблему обсуждают члены Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при губернаторе области, лидеры национальных организаций и объединений, руководители областной и муниципальных Правовых школ по профилактике экстремизма среди молодёжи, представители правоохранительных органов, научного сообщества, студенческого самоуправления.

С основным докладом перед собравшимися выступит столичный эксперт – доктор философских наук, академик РАЕН, руководитель Центра изучения социальных конфликтов и профилактики проявлений экстремизма и терроризма в молодёжной среде ГГТУ Адхамжон Юнусов.

Как сообщает пресс-служба Областной администрации, сегодняшнее мероприятие завершает цикл семинаров, посвященных вопросам реализации государственной национальной политики РФ. Все они проходят в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области (2015 – 2020 годы)».

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