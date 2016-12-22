В Бухолово и Долгой Луже посветлеет

Так, 8,5 млн рублей запланировано потратить на модернизацию уличного освещения отдаленных микрорайонов города, до сих пор имеющих статус деревень и сел: Уварово, Вилки, Шепелево, Никулино, Бухолово, Оборино, Аббакумово, Злобино, Немцово, Спасское, Мосино, Кусуново, Ущер, Долгая Лужа, Ширманиха.

За полгода 2017-го местные власти обещают заменить 300 старых ламп, установить 640 новых ламп, а также отремонтировать 339 светильников. Для сравнения, в 2015-м в областном центре за весь год заменено 694 светильника.

И еще: в уходящем году во Владимире на уличное наружное освещение было предусмотрено 18,2 млн рублей, а на будущий год запланировано потратить в 5 раз больше – 78 млн рублей.