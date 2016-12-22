Установлены места проведения ёлочных базаров во Владимире

А всего специально под ёлочные базары владимирская мэрия отвела 11 площадок, расположенных у парков, рынков, бульваров. В этом году торговцам «зелеными красавицами» пришлось нелегко. Торговые места распределяли через аукционы по аренде земельных участков.
– Мы первый раз торгуем елями. Закупили их в хозяйстве Кольчугинского района. Цена елочки зависит от высоты и ширины, стартовая – от 500 рублей. Ёлка легко простоит неделю, достаточно поместить её в песок или в ведро с подслащенной водой, – уверен арендатор трех городских елочных площадок Геннадий Тихонов.
Опытный торговец Вячеслав Анисимов собирается начать продавать «живые» ели на проспекте Строителей в эту пятницу:
– Закупаем ели в хозяйствах Суздальского района. Владимирцам полюбились небольшие ёлочки в горшочках, выращивают фермеры. Стоят 500 рублей. Цены с прошлого года не меняются.
Центральный рынок арендовал собственную площадку перед главным входом. Там торгует предприниматель, привезший «живой» товар из Перми.
А вот в гипермаркеты завезли пихту разной пышности и высоты. Цена – от 2000 рублей. Запах хотя и не такой яркий, как у елей, но вполне себе ароматный, натуральный.
Список елочных торговых площадок:
– ул. Василисина – напротив д.17-19;
– проспект Ленина – во дворе д.43;
– ул.850-летия – у подземного перехода;
– ул. Балакирева – в районе д.25;
– ул. Егорова – напротив д.8-а;
– ул. Безыменского – в районе д.9; в районе д. 17;
– ул. Лескова – в районе д.4;
– ул. Батурина – перед входом в Центральный парк
проспект Строителей – в районе д.10; в районе д.25
Фото: http://kursktv.ru/sites/default/files/4745eb7326412d4deb04b6d8e33184a3.jpg
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