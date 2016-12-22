Установлены места проведения ёлочных базаров во Владимире

А всего специально под ёлочные базары владимирская мэрия отвела 11 площадок, расположенных у парков, рынков, бульваров. В этом году торговцам «зелеными красавицами» пришлось нелегко. Торговые места распределяли через аукционы по аренде земельных участков.

– Мы первый раз торгуем елями. Закупили их в хозяйстве Кольчугинского района. Цена елочки зависит от высоты и ширины, стартовая – от 500 рублей. Ёлка легко простоит неделю, достаточно поместить её в песок или в ведро с подслащенной водой, – уверен арендатор трех городских елочных площадок Геннадий Тихонов.

Опытный торговец Вячеслав Анисимов собирается начать продавать «живые» ели на проспекте Строителей в эту пятницу:

– Закупаем ели в хозяйствах Суздальского района. Владимирцам полюбились небольшие ёлочки в горшочках, выращивают фермеры. Стоят 500 рублей. Цены с прошлого года не меняются.

Центральный рынок арендовал собственную площадку перед главным входом. Там торгует предприниматель, привезший «живой» товар из Перми.

А вот в гипермаркеты завезли пихту разной пышности и высоты. Цена – от 2000 рублей. Запах хотя и не такой яркий, как у елей, но вполне себе ароматный, натуральный.

Список елочных торговых площадок:

– ул. Василисина – напротив д.17-19;

– проспект Ленина – во дворе д.43;

– ул.850-летия – у подземного перехода;

– ул. Балакирева – в районе д.25;

– ул. Егорова – напротив д.8-а;

– ул. Безыменского – в районе д.9; в районе д. 17;

– ул. Лескова – в районе д.4;

– ул. Батурина – перед входом в Центральный парк

проспект Строителей – в районе д.10; в районе д.25

Фото: http://kursktv.ru/sites/default/files/4745eb7326412d4deb04b6d8e33184a3.jpg