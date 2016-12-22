Родственники выпавшей из троллейбуса пенсионерки получат компенсацию

Страховщик готов выплатить компенсацию семье погибшей женщины 2 миллиона рублей. Пенсионерка погибла под колёсами троллейбуса в минувшую пятницу.

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Рассчитывать на  денежную компенсацию могут родственники погибшей под колесами троллейбуса пенсионерки. Об этом сообщается в совместном заявлении страховой компании «ВСК» и Всероссийского союза страховщиков.

«Согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в САО «ВСК». Страховщик подтвердил наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если происшествие будет признано страховым случаем», – говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовые права всех пассажиров РФ защищены, в случае гибели пассажира его родственникам полагаются страховые компенсации в размере 2,025 миллиона рублей.

Напомним, 20 декабря во Владимире пассажирка выпала из едущего троллейбуса и попала под его задние колеса. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Подробности можно посмотреть здесь.

Фото: http://dorozhanka.ru/ uploads2/novosti/411_edet.jpg

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