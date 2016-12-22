Дмитрий Хвостов останется под стражей до весны

Следственный комитет по Владимирской области совместно с региональным управлением ФСБ России продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора по строительству Дмитрия Хвостова.

Напомним, что он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере от местных предпринимателей в сфере строительства.

30 октября Октябрьским районным судом было принято решение заключить вице-губернатора под стражу до 25 декабря. Однако следствие ходатайствовало о продлении срока в целях «обеспечения объективного расследования уголовного дела, имеющихся данных об иных эпизодах коррупционного поведения».

Суд доводы следствия признал достаточными и продлил обвиняемому содержание под стражей до 25 марта 2017 года.

Фото сайта avo.ru