Дмитрий Хвостов останется под стражей до весны

Бывшему вице-губернатору Владимирской области по строительству продлен срок содержания под стражей.

31 0
31 0
1article

Следственный комитет по Владимирской области совместно с региональным управлением ФСБ России продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора по строительству Дмитрия Хвостова.

Напомним, что он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере от местных предпринимателей в сфере строительства.

30 октября Октябрьским районным судом было принято решение заключить вице-губернатора под стражу до 25 декабря. Однако следствие ходатайствовало о продлении срока в целях «обеспечения объективного расследования уголовного дела, имеющихся данных об иных эпизодах коррупционного поведения».

Суд доводы следствия признал достаточными и продлил обвиняемому содержание под стражей до 25 марта 2017 года.

Фото сайта avo.ru

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы