Дмитрий Хвостов останется под стражей до весны

Следственный комитет по Владимирской области совместно с региональным управлением ФСБ России продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора по строительству Дмитрия Хвостова.
Напомним, что он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере от местных предпринимателей в сфере строительства.
30 октября Октябрьским районным судом было принято решение заключить вице-губернатора под стражу до 25 декабря. Однако следствие ходатайствовало о продлении срока в целях «обеспечения объективного расследования уголовного дела, имеющихся данных об иных эпизодах коррупционного поведения».
Суд доводы следствия признал достаточными и продлил обвиняемому содержание под стражей до 25 марта 2017 года.
Фото сайта avo.ru
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.