Железная дорога запускает автобусы

Автобусное сообщение – одно из самых удобных и популярных в городе стеклоделов. Но, несмотря на это, весной нынешнего года автобусная станция в городе закрылась. Дело в том, что из соображений экономии и удобства местные жители предпочитали садиться в автобусы в черте города. Филиал Владимирского автовокзала нес большие убытки, и предприятие вынуждено было остановить работу автостанции, уволив сотрудников.

Транспорт ездил из Гусь-Хрустального в хаотичном порядке, даже расписание посмотреть было негде.

Упорядочить перевозки и обеспечить комфортное обслуживание жителей и гостей города взялись железнодорожники. Волго-Вятская пассажирская компания на прошлой неделе открыла в здании местного железнодорожного вокзала окно для продажи билетов на пригородные автобусы. Здесь для пассажиров работает и зал ожидания.

В настоящее время Волго-Вятская пригородная компания ведет активную работу по заключению договоров с перевозчиками.

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