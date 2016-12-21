Уволен осужденный директор «Владстройзаказчика»

Как сообщила пресс-служба мэрии областного центра, глава администрации города Владимира Андрей Шохин завизировал заявление об увольнении директора МБУ «Владстройзаказчик» Антона Аручиди, который попросил освободить его от занимаемой должности по собственному желанию. Обязанности директора МБУ «Владстройзаказчик» возложены на заместителя директора учреждения Владимира Савина.

Напомним, что позавчера Октябрьский районный суд города Владимира вынес в отношении Антона Аручиди обвинительный приговор. Он получил 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 900 тысяч рублей.

Суд признал его виновным по 4-м эпизодам дела о мошенничестве в особо крупном размере. Директор «Владстройзаказчика» скупал участки земли по заниженной стоимости, используя при этом поддельные документы. В результате бюджету города Владимира был нанесен ущерб в размере 15 млн рублей. Кроме того, Аручиди собирался по этой же схеме выкупить земельный участок в районе проспекта Строителей, стоимость которого составляет порядка 58 млн рублей. Тогда сделка не состоялась из-за вмешательства полиции.

В ходе заседания было отмечено, что Аручиди признал вину, раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Фото: http://zebra-tv.ru/upload/medialibrary/b5f/aruchidi.jpg