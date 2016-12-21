Аэродром будут охранять за 43 рубля в час

На электронной площадке госзакупок выставлен контракт на охрану аэродрома «Добрынское», что в селе Сокол Суздальского района. Того самого, которого областные власти обещали превратить этот аэродром в пассажирский с регулярными рейсами по стране и за ее пределами. Еще два года назад были затрачены бюджетные средства на проект реконструкции. Но ввиду дефицита бюджета и изменений региональных приоритетов объект пока заморожен.

Директор областного департамента транспорта Александр Романенко подтвердил, что перспективы у аэродрома весьма туманные. Сейчас, по мнению чиновника, главное – активизировать деятельность уже работающего на пассажирских перевозках аэропорта («Семязино»). Как бы то ни было, планы на реконструкцию остаются, поэтому его сохранность дорогого стоит.

Аэродром будут охранять круглосуточно, на 4-х постах охраны. В поле зрения караула попадут все 17 объектов, размещенных на аэродроме, в том числе заправка, здание летней столовой, склад авиационного вооружения. Один час работы охранника оценен в 43 рубля. Всего же область заплатит за 10,8 тысяч часов караула.