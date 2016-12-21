Жалоба признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «МедикаПрофи» на положения документации об электронном аукционе на право заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования (реанимационное, наркозно-дыхательное и хирургические) для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области “Областной клинический онкологический диспансер».

По мнению заявителя, заказчиком неправомерно установлено требование к участникам закупки о том, что лицензия на производство и техническое обслуживание медицинской техники должна соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 03.06.2013 № 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники».

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что данное требование заказчиком установлено неправомерно.

Следовательно, документация об электронном аукционе рассматриваемой закупки требует соответствующих изменений в целях приведения ее в соответствие с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «МедикаПрофи» обоснованной.

В связи с установленными нарушениями в документации об электронном аукционе, заказчику, комиссии и оператору электронной площадки выдать предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.