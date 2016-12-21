Владимирские подростки сбежали от родителей в Сибирь

Однако юных романтиков полицейские сняли с поезда уже в Ярославле.

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На Ярославском вокзале транспортные полицейские задержали двоих подростков.

17-летние жители Владимирской области отправились поездом «Москва – Чита» за романтикой, хотели посмотреть Восточную Сибирь. По крайней мере, так они объяснили свой поступок правоохранителям. Правда, родителям юноши ничего о своих намерениях не сообщили.

Полицейские провели с «путешественниками» профилактическую беседу. Все обстоятельства инцидента выясняются. Подростков передали родителям.

Фото: http://crimelist.ru/archives/26423-noncrime

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