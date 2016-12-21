В готическом замке будут детские праздники

Елку установят в отремонтированном корпусе бывшего Хозяйственно двора, где в ноябре был оборудован современный выставочный зал. Первые детские утренники проведут для подопечных муромцевского детского сада, первоклассников и для ребят из многодетных семей Муромцева.

Кроме того, к новому году в выставочном зале откроется экспозиция «Спешу вас поздравить…», на которой будут представлены реплики редких рождественских открыток конца XIX – начала XX века из коллекции владимиро-суздальского музея-заповедника.

Интересно, что в Россию традиция рождественских открыток была завезена во второй половине XIX столетия. На карточках снег выглядел совсем как настоящий: делали его из борной кислоты. Иногда наносился только контур рисунка, остальное предполагалось закрашивать самостоятельно. Поскольку первые открытки делали вручную, стоили они недешево. Позднее появились поздравительные карточки, изготавленные с помощью литографии, шелкографии и фотографии – уже более доступные. На выставке в имении Храповицкого можно будет увидеть путь эволюции рождественских поздравлений.

В ВСМЗ обещают, что корпус Хоздвора станет постоянной культурной площадкой. В планах музейщиков – регулярные выставки (до 12 в год), образовательные программы, мастер-классы– все то, что послужит преображению культурной и духовной жизни Муромцева.