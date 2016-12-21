Во Владимире введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ

Ограничения по гриппу вводятся только в областном центре. Напомним, что по данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидпорог по гриппу и ОРВИ во Владимире превышен на 65,4%. За прошедшую неделю в лечебные учреждения обратилось 5108 человека, среди них – 3463 ребенка.

В связи с этим и в целях предупреждения дальнейшего распространения инфекции в детских поликлиниках областного центра приостановлено проведение диспансерных осмотров, профилактических прививок, массовых обследований, в том числе временно отменен «день здорового ребенка».

Фото: http://www.amk.lg.ua/SM/vse-novosti/48-novostisoveta/