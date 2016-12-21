Владимирцев приглашают на «Новогоднюю карусель»

С 27 по 30 декабря во владимирском Экспоцентре (улица Батурина, 35) пройдет ХV межрегиональная выставка-ярмарка «Новогодняя карусель».

В выставочном проекте примут участие 120 компаний из 25 регионов России и республики Беларусь. В частности, будут представлены экспоненты из Нижегородской, Пермской, Саратовской областей, Оренбурга, Костромы, Екатеринбурга, Чувашии.

Вниманию гостей предлагаются три раздела выставки: «Подарки, сувениры, украшения», «Праздничная одежда» и «Продукты питания». В здании Экспоцентра и уличных торговых павильонах развернется торговля новогодними товарами. По сложившейся традиции, на ярмарке «Новогодняя карусель» экспоненты продемонстрируют уникальные изделия, которые редко встретишь во владимирских магазинах: керамические сувениры, выполненные в фольклорной тематике, расписные изделия из дерева, эксклюзивные сумки, авторские ювелирные изделия, лечебная косметика на горно-алтайских травах, валенки чувашских мастеров, коллекции одежды российских дизайнеров и даже шоколад ручной работы.

Также владимирцы смогут приобрести всевозможные деликатесы и угощения к праздничному новогоднему столу, включая эксклюзивные продукты из Болгарии. Организаторы ярмарки обещают: цены на товары приятно удивят.

Для гостей выставки подготовлена интересная и насыщенная программа: поздравление Деда Мороза и Снегурочки, творческие мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров, кулинарные шоу.

Торжественное открытие выставки состоится 27 декабря в 11.00. Время работы: 27-29 декабря с 10.00 до 18.00, 30 декабря с 10.00 до 15.00.

Впервые Торгово-промышленная палата Владимирской области организовала выставку-ярмарку «Новогодняя карусель» в 2001 году. За 15 лет работы её посетили порядка 220 тысяч владимирцев, жителей и гостей области. Праздничные товары здесь демонстрировали около 3000 экспонентов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: http://start33.ru/news/2015/12/22/yarmarka-karusel