Дорогой наш этот свет…

Интернет-портал сообщества ТЭК опубликовал результаты мониторинга тарифов на электроэнергию для городского населения среди субъектов России.

Эксперты сравнили тарифы на электричество сверх социальной нормы. В итоге Владимирская область, с тарифом 4,8 руб. за кВт.ч, заняла 78 место из 85 регионов. То есть, мы оказались в десятке самых дорогих регионов.

Что касается наших соседей, то у них дела с ценами на электроэнергию обстоят по-разному. Например, нижегородцы платят больше всех в России. Они заняли последнее место в рейтинге, с тарифом 5,73 руб. за кВт.ч. Дороже, чем у нас электроэнергия в Московской области (4,81 руб. за кВт.ч) и столице (5, 38 руб. за кВт.ч).

А вот ивановцы заняли 55-е место в перечне (3,89 руб. за кВт.ч. ), Рязанская область оказалась на 62-м месте. Там за электроэнергию платят 4, 03 руб.за кВт.ч.

Кстати, самый низкий тариф на электроэнергию по стране установлен в Иркутской области, – всего 0,97 руб. за кВт.ч.