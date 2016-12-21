Участковый спас из горящей квартиры мать с двумя детьми

На минувшей неделе участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Петушинскому району старший лейтенант полиции Максим Мосягин совместно с коллегами проводил профилактические мероприятия на территории поселка Вольгинский.

Позвонив в одну из квартир, чтобы проверить по месту жительства гражданина, состоящего на профилактическом учете, полицейский почувствовал резкий запах дыма и услышал за дверью детские крики. В этот момент дверь квартиры открыла молодая женщина. Выяснилось, что в одной из комнат загорелась гирлянда, украшавшая искусственную елку. После короткого замыкания в фонариках новогоднее дерево вспыхнуло, как свеча. Незамедлительно схватив двоих детей, уже задыхавшихся от быстро распространяющегося едкого дыма, Максим Мосягин вывел маму и малышей из квартиры и посадил в служебный автомобиль.

Сотрудник полиции сообщил информацию о возгорании в МЧС, а сам доставил маму с детьми в Центральную районную больницу, где им был поставлен диагноз «отравление угарным газом второй степени». Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в настоящее время решается вопрос о поощрении участкового Максима Мосягина правами начальника ОМВД России по Петушинскому району.

Фото: http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru и сайта 33.мвд.рф

