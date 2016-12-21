О туристическом потенциале региона узнали в Австрии

Среди почетных гостей торжественной церемонии были заместитель Министра культуры России Алла Манилова, заместитель министра туризма и исторических объектов Федерального Министерства образования, исследований и экономики Австрии Элизабет Удольф-Штробель, Посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский, руководители организаций сферы туризма и представители деловых кругов Австрии.

В пресс-службе областной администрации отмечают, что венский офис Visit Russia станет площадкой для постоянного взаимодействия профильных организаций России и Австрии в сфере туризма.

В рамках открытия офиса Visit Russia состоялись презентации туристских возможностей регионов России, в том числе и Владимирской области. Председатель комитета по туризму администрации Владимирской области Наталья Май представила вниманию участников мероприятия туристический потенциал 33-го региона, акцентировав внимание на предстоящем 50-летии самого известного и популярного туристического маршрута «Золотое кольцо России».

Кроме того, было проведено ряд рабочих встреч с представителями управления по туризму Министерства экономики Австрии и австрийскими туроператорами, в ходе которых обсуждались вопросы расширения и укрепления двусторонних российско-австрийских связей в рамках перекрёстного года туризма России и Австрии.

Информационные материалы о Владимирской области были переданы представителям российской дипломатической миссии в Вене.

Фото пресс-службы областной администрации