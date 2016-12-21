Аудиторы проверили лагеря

Проверка охватила 23 из 26 муниципальных лагерей, работающих на территории области. В целом родители удовлетворены качеством услуг, оказываемых этими учреждениями. А вот аудиторам многое не понравилось. Например, то, что ряд муниципалитетов, вопреки рекомендации губернатора о том, что родительская плата в общей стоимости путевки не должна превышать 20%, брали больше.

Кроме этого, по информации аудиторов, субсидии областного бюджета на отдых и оздоровление детей в период каникул распределяются департаментом образования между муниципальными образованиями субъективно, без учета реального количества детей, нуждающихся в оздоровлении. И, кстати, размер субсидии не пересматривался с 2013 года.

Недосчитался региональный бюджет без малого полмиллиона рублей из-за отсутствия у лагеря «Олимп» аккредитации на электронной площадке. Услуги по организации отдыха 100 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и профильной смены «Президентские состязания» оказывались лагерем через посредника, что привело к бюджетным потерям.

По фактам выявленных нарушений Счетная палата направила представления директорам департаментов образования и соцзащиты населения, а также главам администраций проверенных муниципалитетов.