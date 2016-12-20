Владимирское УФАС информирует

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ПРОФЭКСПЕРТ» на положения извещения о проведении запроса котировок на право заключения контракта на строительный контроль за выполнением работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах города Киржач.

Заявитель считает, что проект контракта, в котором указаны условия выполнения работ, составлен с нарушениями статьи 33 законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России установила в проекте контракта нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «ПРОФЭКСПЕРТ» по доводам, изложенным в ней частично обоснованной.

В отношении заказчика, котировочной комиссии вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.