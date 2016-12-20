Сведения об ООО «САНА СЕРВИС» включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Владимира «Основная общеобразовательная школа-интернат № 30» (далее – заказчик) о включении информации об ООО «САНА СЕРВИС» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по осуществлении закупки путем проведения запрос котировок на право заключения контракта на оказание услуг по стирке и обработке белья.

По результатам проведенного электронного аукциона между заказчиком и ООО «САНА СЕРВИС» заключен контракт на оказание услуг по стирке и обработке белья.

Однако, ООО «САНА СЕРВИС» прекратило оказание услуг, в связи с чем, заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России установила факт недобросовестности Общества при исполнении контракта.

Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о включении сведений в отношении ООО «САНА СЕРВИС» в реестр недобросовестных поставщиков.