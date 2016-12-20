Большой фейерверк можно будет запустить только на Соборной

Региональное МЧС опубликовало обновлённый список мест, разрешённых для запуска пиротехники.

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Во Владимирской области подготовлено 13 площадок для запуска фейерверков и использования других пиротехнических изделий.

Во Владимире необходимым требованиям пока что соответствует только одна точка  – Соборная площадь.  А вот в Камешковском районе таких мест уже четыре, в посёлке Красная Горбатка – три.

Подробную информацию по населённым пунктам и адресам площадок можно посмотреть здесь.

Как сообщают спасатели, этот список ещё будет уточняться дополняться. Информацию предоставят органы местного самоуправления. А вот правила эксплуатации пиротехники, указанные на упаковке товара, нужно соблюдать всегда и везде.

Фото: http://www.tapetynaplochu.org /tapety/ tapetynaplochu-org- 1280×1024- 27122010121311.jpg

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