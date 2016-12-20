Суд закрыл молочное предприятие в Муроме

Более 25 нарушений выявил региональный Роспотребнадзор на ООО «ЭкоПродукт» в Муромском районе. Производство располагается в селе Ковардицы.

Проверка показала, что у сотрудников предприятия нет медицинских книжек. Сырое молоко не фильтровалось. Не соблюдались условия пастеризации. При охлаждении молочных продуктов работники предприятия использовали техническую воду вместо питьевой. Выяснилось также, что выпускаемая молочным предприятием продукция не соответствует требованиям действующего законодательства. И это далеко не все выявленные нарушения.

Муромский городской суд приостановил деятельность «ЭкоПродукта» на 85 суток. Выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии.

Фото: http://www.lotosgtrk.ru /upload/iblock /622/62268a951742e5d35 d8307d1f4beeecb.jpg