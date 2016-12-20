Муромлянин отправился к президенту с топором

В минувшее воскресение 38-летнего жителя Мурома задержали в самом центре Москвы сотрудники ФСО. Как сообщают федеральные СМИ, наш земляк пытался попасть к президенту Владимиру Путину, чтобы поздравить с Новым годом и вручить подарки – топор, два ножа и вилки.

По словам очевидцев, «незваный гость» вёл себя весьма странно – кричал и размахивал руками. При этом документов у него не оказалось. Правоохранителям он представился Игорем Васильевичем.

Вызванные медики после беседы с мужчиной констатировали у него шизофрению. Оказалось, что муромлянин состоит на учете в психдиспансере, сейчас болезнь – в стадии ремиссии.

Из-за такого диагноза полицейские не стали составлять административный протокол и отпустили задержанного, отобрав подарки.

Кстати, в этой связи можно вспомнить давнюю историю, когда житель нашего региона (из деревни Погост Собинского района) – тоже не слишком адекватно оценивавший обстановку – попытался прорваться в Кремль на своём автомобиле. Это было в 2002 году. На своей «десятке» 38-летний (на тот период) мужчина подкатил к президентскому въезду, и на удивлённые вопросы сотрудников ФСО ответил: «Вы что, не видите? Я президент России!». Его пытались задержать, он буянил, но в конце концов его отправили в 7-ю психиатрическую больницу Москвы в сопровождении санитаров.

Фото: http://photokillers.ru/sites/default/files/77777777777_1.jpg