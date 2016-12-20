Мэрия принимает от владимирцев заявки на ремонт дорог

Глава администрации Владимира Андрей Шохин поручил управлению ЖКХ сформировать перечень ремонта городских дорог и тротуаров на 2017 год с учетом предложений жителей.

На официальном сайте мэрии vladimir-city.ru уже открыт специальный раздел «Заявки на ремонт – 2017». Зайдя на главную страницу сайта, любой житель может заполнить простую и понятную форму обращения с указанием адреса дороги или тротуара, которые нуждаются в первоочередном ремонте.

Сообщается, что окончательный перечень ремонта дорог и тротуаров на 2017 год будет сформирован с учетом опроса жителей и возможностей бюджета.

Фото: http://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/