Директор “Владстройзаказчика” получил условный срок

Сегодня Октябрьский районный суд поставил точку в деле руководителя муниципальной организации «Владстройзаказчик».

Антон Аручиди получил 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 900 тысяч рублей.

Суд признал его виновным по четырём эпизодам дела о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе заседания было отмечено, что Аручиди признал вину, раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Напомним, директор «Владстройзаказчика» скупал участки земли по заниженной стоимости, используя при этом поддельные документы. В результате бюджету города Владимира был нанесен ущерб в размере 15 млн рублей.

Кроме того, Аручиди собирался по этой же схеме выкупить земельный участок в районе проспекта Строителей, стоимость которого составляет порядка 58 млн рублей. Тогда сделка не состоялась из-за вмешательства полиции.

Прокуратура города Владимира попросила суд назначить директору «Владстройзаказчика» 4 года реального лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей.

Фото: http://zebra-tv.ru /novosti/vlast /aruchidi-priznal- vinu-v-moshennichestve- s-zemley/