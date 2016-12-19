“Владимиртеплогаз” не хочет прослыть должником

Дочернее предприятие ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» решило объясниться в связи с информацией, разошедшейся не так давно в областных СМИ, в том числе размещенной на нашем сайте. Там говорилось, предприятия региона-33, среди которых упоминался и «Владимиртеплогаз», накопили долги по налогам в размере более полутора миллиардов рублей.

Сам факт того, что налоговые органы предъявили претензии к компании, во «Владимиртеплогазе» не отрицают. «Действительно, в результате проведенной налоговой проверки обществу доначислили налоги, пени и штраф в размере 39 002 628,17 рублей за период деятельности с 01.01.2012 – 31.08.2014 г.» – говорится в пресс-релизе компании. Однако сразу же уточняется: «В данный момент ООО «Владимиртеплогаз» оспаривает решение налогового органа в арбитражном суде. Это долгий процесс, и пока суд не вынес свой вердикт, считаем некорректно называть компанию «должником».

Ни одного судебного заседания по делу «Владимиртеплогаза» еще не проведено. Поэтому его представители считают некорректным утверждение о том, что компания работает себе в убыток, продолжая отапливать дома жителей.

Кроме того, в компании заверяют, что всегда добросовестно относилось к исполнению своих обязанностей налогоплательщика. В случае если решением суда, вступившим в законную силу, задолженность будет подтверждена, организация обещает выплатить доначисленную сумму налогов.

Фото: http://rostovgazeta.ru/ news/society/06-12-2016 /dolgi-za-gaz-zhitelei-rostovskoi -oblasti-sokratilis-na -15-6-mln- 33843/ ?news=2