Экс-начальник управления образования возглавила школу №11

Приказ о ее назначении в «одиннадцатую» школу был подписан сегодня. Татьяна Ковалькова сменит на посту руководителя учебного учреждения Сергея Ешану. Правда, тот довольно длительное время работал в статусе исполняющего обязанности директора. А до этого заведовал в школе хозяйственной частью.

Школа № 11 им. М.Ф. Мануйловой – обычное общеобразовательное учреждение без каких-либо «уклонов». В ней учатся детки из района улиц Даргомыжского, Стасова, Бородина, Крайнова, Балакирева. На сайте управления образования в последнем опубликованном рейтинге образовательных учреждений эта школа пребывает на последнем, 47-м месте. Возможно, с приходом Татьяны Ковальковой будут радикальные изменения.

Татьяна Юрьевна Ковалькова практически всю свою трудовую жизнь работала в социальной сфере Владимира: 6 лет возглавляла прогимназию № 73, 5 лет – управление соцзащиты, еще 6 лет – управление образования.

Фото: http://www.ug.ru/