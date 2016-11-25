Претенденты на ремонт должны быть старыми и щедрыми

Согласно постановлению администрации Владимирской области от 09.11.2016 № 981, оценивать дома, претендующие на капремонт, будут по сумме баллов.

Максимальная оценка – 5 баллов, столько дают домам до 1925 года постройки, в которых свыше 50 лет не проводился капремонт, с уровнем оплаты взносов свыше 95%.

На первоочередность могут претендовать также те, у кого в домах был пожар или стихийное бедствие, вследствие чего нанесен ущерб общему имуществу собственников дома. Причем по значимости критериев все же важнее платежная дисциплина и дата последнего капремонта.

Наименьшие шансы – у домов, построенных менее двадцати лет назад и при этом уже переживших в своей истории капремонт, к тому же имеющих скуповатых жильцов, которые упорно не желают перечислять свои средства в фонд капремонта: они будут фигурировать в очереди на последних местах.

К сведению, в следующем году капремонт проведут в 426 многоквартирных домах на общую сумму 928, 5 млн рублей. В течение года программа может быть откорректирована с учетом новых критериев очередности.