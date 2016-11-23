С колобком поведешься – профессионалом станешь

Традиционный конкурс творческих работ, посвященных труду хлебопеков, для некоторых стал первым шагом на пути к профессии.

В минувшее воскресенье хлебопеки подводили итоги традиционной акции «Первоклассник». Ежегодно всем ребятам, которые пришли в первый класс, предприятие дарит купон, по которому в любом магазине, торгующем продукцией Владимирского хлебокомбината, дают сладкий презент. В этом году впервые получили подарки первоклассники всего региона – более 15 тысяч человек. Каждый из них мог стать участником творческого конкурса, по условиям которого источником детского вдохновения был колобок. Его рисовали, лепили, шили, посвящали ему стихи, сказки и частушки. В конкурсную комиссию поступило около 1 000 рисунков, стихов, сказок, поделок и других творческих работ, присланных со всех уголков Владимирской области.

Самые активные и креативные собрались на церемонии награждения в областном театре драмы. Первоклассники с восторгом устроились в креслах его большого зала и с нетерпением ждали подарков. Лучшими в этом году стали коллективные работы ребят школы №1 г. Александрова, школы №2 г. Суздаля, школы поселка Ставрово. Самыми активными придумщиками признаны первоклассники школы №2 города Владимира. Также отмечено более десяти индивидуальных работ в различных номинациях.

Председатель Совета директоров Владимир Шинаков АО «Владимирский хлебокомбинат», поздравляя всех награжденных, пожелал ребятам помнить о том, что хлеб не просто вкусный продукт. Сотни людей трудятся, чтобы выпустить его, и отношение к караваю или булке должно быть почтительным.

Владимир Николаевич пригласил всех на экскурсии на производство. И, как знать, может быть, для сегодняшних дошколят творческий конкурс с колобком станет первым этапом профессиональной ориентации. Сегодня на хлебокомбинате работает порядка 15 человек, которые были участниками акции «Первоклассник». Выросли, выучили и свою сказку сделали былью.

В следующем году организаторы акции намерены объявить ее как федеральную.