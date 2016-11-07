Ударить котом по инсульту

Наталья Морозова представила проект психологической и социальной реабилитации пациентов, перенесших инсульт, с помощью арт-терапии. Методы реабилитации пациентов в арсенале доктора самые разнообразные. Пациенты слушают арию из оркестровой сюиты №3 Баха, симфонию №5 Чайковского, фортепианные сонаты Бетховена и другие классические произведения. Звукоряд сопровождается просмотром репродукций картин с пейзажами и памятниками архитектуры. В «галерее» доктора есть и репродукции картин питерского иллюстратора Владимира Румянцева, который прославился своими «художественными котами». Эти коты не совсем обычные – они поют романсы, играют в гольф, ходят на службу и на рыбалку.

Другие направления «лечения искусством» – акватерапия и рисование песком – также успешно применяются доктором и приносят положительный эффект.

– Классическая музыка и живопись помогают пациентамлучше понимать, познавать, осознавать и перерабатывать внешнюю информацию, – говорит Наталья Морозова. – Кроме того, арт-терапия улучшает эмоциональный фон и уменьшает степень речевых нарушений и депрессивных состояний. Акватерапия развивает мелкую моторику, помогает улучшить сенсорную и тактильную чувствительность.

Чтобы оценить эффективность реабилитации, доктор Морозова сравнила группу пациентов, которая прошла лечение арт-терапией, с другой группой, не получавшей данного вида восстановительного лечения, – сообщают в департаменте здравоохранения. У тех, кто получал арт-терапию, показатели улучшились на 23%, у остальных – на 7%.

Всего на конкурсе было представлено более сорока работ по десяти номинациям. Проект Натальи Морозовой занял первое место в номинации «За творческий подход». Кстати, муромский невролог была на конкурсе единственным специалистом из небольшого города.