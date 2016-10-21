Боголюбово может стать центром производства презервативов и подгузников

Об этом сегодня журналистам рассказал помощник генерального директора ООО “КИТ” Роман Комов. Эта компания известна потребителям со всей России производством медицинских масок и презервативов под торговой маркой “Torex”.

Из сообщения Р. Комова следует, что генеральный директор ООО “КИТ” Павел Спичаков является управляющим партнёром предприятия, которое появится в Боголюбово. В мае этого года он уже сообщал о своих планах по созданию парафармацевтического производства.

Первоначально завод предполагалось разместить на территории владимирского микрорайона Юрьевец. Там Павел Спичаков для этих целей собирался купить у дочерней структуры «Газпрома» (ООО «Владимир-Газэнергосеть») земельный участок. Но в последний момент сделка сорвалась. Газовики продали землю другому претенденту примерно за 50 миллионов рублей. А сразу после регистрации сделки новый владелец предложил Спичакову выкупить у него этот участок уже за 120 миллионов рублей, но получил отказ.

Таким образом, рабочие места и налоги получит Суздальский район, а не город Владимир.

Уже известно, что новое предприятие разместится на территории бывшего кирпичного завода. Вложения в первую очередь производства составляют более 300 млн. рублей.

Подгузники, которые планируют выпускать на новом заводе, будут называться «Леля». Предполагается, что по качеству они будут превосходить “всё, что есть на российском рынке”.

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