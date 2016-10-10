Учитель Ломоносова

Класс риторики

Будущий епископ Суздальский, в мире – Петр Крайский, родился около 1702 года в Малороссии. Его родственником был митрополит Смоленский Сильвестр (Крайский), выпускник Киевской духовной академии и Римской Академии, знавший математические и естественные науки, астрономию, древние языки и итальянский.

Петр Крайский обучался в Московской Славяно-Греко-Латинской академии, по окончании которой принял иноческий постриг с именем Порфирия и получил сан иеродикона. Ученый монах Порфирий стал там же преподавать риторику, философию и богословие. Среди его учеников был сын холмогорского рыбака Михаил Ломоносов.

В классе риторики иеродиакона Порфирия (Крайского) будущий академик зарекомендовал себя трудолюбивейшим и способнейшим учеником. Руководство по риторике, составленное Порфирием, так увлекло Ломоносова, что он переписал его для себя.

«Риторика» содержала разделы: Изобретение, Расположение (композиция), Выражение (стиль), Память и Произношение (поведение и манера оратора). Крайский советовал учащимся читать античных авторов, называл имена Демосфена, Цицерона, Тацита. «Риторика» Крайского содержала практическую часть, как составлять речи на различные случаи, «похвальные слова» и панегирики. По рекомендации к тому времени уже иеромонаха Порфирия Ломоносов в 1734 году был переведен из риторики прямо в высший философский класс академии.

Деньги Симона

В 1741 году иеромонах Порфирий занял должность префекта академии, а в 1743-м стал ее ректором и архимандритом Московского Заиконоспасского монастыря. В 1747 году императрица Елизавета Петровна повелела перевести академию в Донской монастырь, и Порфирия назначили архимандритом Донского монастыря в Москве с сохранением настоятельства над Заиконоспасским монастырем.

30 мая 1748 года в праздник сошествия Святого Духа архимандрит был хиротонисан в Петропавловском соборе Петербурга в епископа Суздальского и Юрьевского и 29 июня прибыл в Суздаль. Новый владыка просил у Синода отдать оставшиеся после скончавшегося епископа Суздальского Симона II личные средства и ценности на ремонт Суздальского кафедрального Богородице-Рождественского собора: «…Преосвященный Симон намерение имел на имеющейся в Суздале соборной архиеропрестольной церкви Рождества Пресвятыя Богородицы весьма обветшавшия главы перестроить, и вместо обветшавшей же тесовой кровли оную соборную церковь покрыть железом вновь».

Но по кончине Его Преосвященства его собственные деньги, которые он хотел использовать на ремонт, по указу Синода были отосланы в Москву. А храм, на который их планировалось израсходовать, меж тем ветшал, и сквозь дырявую кровлю там капала вода.

За Суздальским архиерейским домом тогда оставалось доходов 1500 рублей в год. На исправление же соборной церкви требовалось 2760 рублей. Но средств владыки Симона в Суздале так и не получили. Собор пришлось восстанавливать, а фактически – спасать от разрушения, на средства епархии и личные деньги епископа Порфирия.

Большая стройка

При Порфирии в Суздале шло активное строительство духовных учреждений. В 1755 году там возобновила работу духовная семинария, ранее упраздненная. Был восстановлен поврежденный пожарами кафедральный суздальский собор. В 1751 году там был устроен теплый придел в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Кроме того, епископ Порфирий перестроил архиерейские покои, выстроенные митрополитом Илларионом: от единой прежде крестовой палаты отгородил треть, где справа устроил присутственную палату, а слева – столовую палату с изразцовой печью «редкой красоты».

В декабре 1754 года епископ прислал в Синод доношение, в котором писал: «В городе Суздале множайшие вдались волшебствам, чарованиям, колдунствам и обаяниям, отчего многие из народа пропадают телом, лишася здравия, а наивяще погибают душами, предавая их сатане». В заключение послания епископ Порфирий просился на покой.

Владыку, конечно же, не отпустили, но уже 9 октября 1755 года Преосвященный Порфирий был определен епископом Коломенским и Каширским с назначением членом Святейшего Синода.

29 октября 1763-го Преосвященного Порфирия определили епископом Белгородским и Обоянским. В Белгороде владыка Порфирий защищал приходское духовенство епархии от произвола помещиков, боролся с нравами малообразованных и ведущих неподобающую сану жизнь священнослужителей.

Скончался епископ Порфирий 7 июля 1768 года в возрасте 66-ти лет, пережив своего ученика Ломоносова на три с лишним года, и был погребен в усыпальнице под северным приделом Свято-Троицкого собора Белгорода. Долгое время в Белгородской епархии существовал довольно значительный капитал епископа Порфирия (Крайского), оставленный им по завещанию. Проценты с него шли на содержание двух богаделен, построенных владыкой.

Подземный ход

Свято-Троицкий собор, где был погребен епископ Порфирий и несколько других белгородских архиереев был уничтожен в 1930-е гг. По рассказам белгородцев, подростки в конце 1920-х гг. несколько раз проникали в подземный ход, который вел из подвала собора под площадью до соседнего женского монастыря.

Ход был арочным, с кирпичной обкладкой, а в стенных нишах стояли гробы, украшенные свинцовым и оловянным литьем. Добыча этого литья, которое переделывалось в дробь и шарики для самострелов, составляло одно из увлекательнейших занятий юных белгородцев на рубеже 20-х – 30-х гг. прошлого века. Возможно, это и была архиерейская усыпальница.

В тему:

Большая епархия

В 1749 году при епископе Порфирии из Синодальной области к Суздальской епархии были приписаны города Темников, Керенск, Нижний Ломов, Верхний Ломов, Наровчатое Городище, Троицкий острог с их уездами, а также 29 церквей в Инсарском, Кадомском, Шацком и Пензенском уездах. Всего же было приписано 220 приходских церквей. Кроме того, в тех городах и уездах имелось 11 монастырей, в том числе находящаяся близ Темникова знаменитая впоследствии Саровская пустынь. Помимо этого в старых пределах Суздальской епархии тогда числилось 498 церквей, и еще 28 монастырей. Всего в Суздальской епархии оказалось 718 церквей и 39 монастырей. Города Темников, Керенск, Нижний и Верхний Ломов оставались в составе Суздальской епархии до 1758 года, после чего вошли в состав восстановленной Тамбовской епархии. От Нижнего и Верхнего Ломова до Суздаля было около 470 верст, а от Керенска – 530 верст!

На иллюстрациях: Суздальский собор. Фото С. М.Прокудина-Горского. Начало 1910-х гг, обучение в Славяно-Греко-Латинской академии