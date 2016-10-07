Международный день музыки отметят концертом

В России этот праздник отмечается уже в двадцатый раз, и 7 октября в его честь для владимирских слушателей прозвучат «Кант памяти Бенджамина Бриттена» для струнного оркестра и колокола выдающегося современного музыканта Арво Пярта – последователя и идеолога направления так называемой «новой благозвучной музыки». Этот известный эстонский композитор экспериментировал в различных техниках и стилевых моделях, среди которых и изоритмия, и минимализм, и серийность, и неоклассицизм, и коллаж, и сонорика. Собственный стиль композитор определяет метафорически – как tintinnabuli, то есть – «колокольчики».

Продолжит праздник Восьмая симфония Александра Глазунова – самое совершенное и монументальное произведение композитора. Музыковед и критик Александр Оссовский так писал о нем: «Новая Восьмая симфония – целая драма. Но только не драма внешнего действия, с эффектными позами и неистовством страстей. Это глубоко личное переживание, драма, разыгрывающаяся в одинокой душе, невидимая миру».

В Восьмой симфонии – последней из оконченных симфоний Глазунова – отчетливо слышны протест, бунтарство, возвышенный пафос, воля и жизненная энергия. Работа над ней переплеталась у композитора с размышлениями над событиями первой русской революции. Революция заставила Глазунова задуматься над вопросами о положении художника в обществе, о своем профессиональном и нравственном долге перед людьми.

Напомним, что Международный день музыки отмечается во всем мире более сорока лет. В нашей стране главным инициатором учреждения Международного дня музыки стал Дмитрий Шостакович. Одна из основных целей этого торжества – распространение музыки как искусства в самых разных сообществах.

Фото Центра классической музыки