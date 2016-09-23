«Новый порядок» пытаются строить на старой закваске

В 90-х мы с удивлением увидели, как в открытую, гордо, маршируют фашистские недобитки в странах Прибалтики. Потом случился Майдан, где фашиствующие молодчики были весьма активны. Но мало кто знает, что, в принципе, последователи фюрера есть и в нашем тихом городе – Владимире. И они – молодые.
Наши не наши
В нашем мирном провинциальном регионе уже несколько лет действует группа националистов – почти фашистов, чье неформальное движение обозначается мудреным именем «ns Straight Еdge» (сокращенно «ns sXe»). Непосредственно в областном центре есть группировка «Popeye Mosh Crew» (назовем ее сокращенно «РМС»). Членов ее с теми самыми «истинными арийцами», против которых воевали наши деды и отцы, роднит то, что они считают «правильной нацией» только одну, а все остальные ими объявляются врагами и неполноценными.
На словах ратующие за Россию, РМэСовцы на самом деле оказываются в одном строю с недругами нашей страны. Распинающиеся за все истинно русское, но при этом прикрывающиеся непонятным иностранным названием, они нацелены на противодействие госструктурам России, собирают досье на активных антифашистов, устраивают экстремистские вылазки и готовы на различные провокации. И помогают схожим фашиствующим организациям на той же Украине. Как это ни странно, в данном случае националисты на нацию не смотрят. Тут не до логики.
Рок с начинкой
«Обработка мозгов» в духе национализма среди юных владимирцев ведется в разных направлениях. В том числе, казалось бы, безобидных. Например, на своем ресурсе в Интернете (называть его не будем, дабы не рекламировать) духовные последовали дуче и фюрера анонсируют проведении рок-фестивалей, соревнований по спортивным единоборствам, занятиям по росписи граффити. На первый взгляд – ничего особенного, что тут плохого: музыка, спорт, искусство…
Не все так просто. Наряду с приглашением на концерт или состязание ненавязчиво (а порой и настырно) посетителям сайта «впариваются» экстремистские материалы. Например, пропагандируется атрибутика украинской националистической организации «Правый сектор». Или же рекламируется деятельность других подобных националистических банд как на Украине, так и в России.
Это, конечно, не проходит мимо внимания правоохранителей. И есть судебные решения. К примеру, в марте 2016-го Октябрьский райсуд г. Владимира признал Интернет-сообщество «Popeye Mosh Crew» экстремистским. И поводов для этого хватило с лихвой.
Но неонацистам ничего не стоит создать во «всемирной паутине» новую информационную площадку. И они это делают.
Виртуальная реальность и реальная жизнь практически срослись, и идеи неонацистов, которые они двигают в Сети, начали трансформироваться в действия. Сначала во Владимире на зданиях и сооружениях появились свастики и эмблема украинских карателей-фашистов из полка «Азов». Потом молодчики начали избивать тех, кто не разделяет их взгляды, включая сверстников-антифашистов.
Было уже несколько судебных процессов. Только в 2015-2016 гг. как минимум пятеро неонацистов осуждены во Владимире по уголовным и административным статьям. Но обычно наказание ограничивается лишь уплатой штрафов.
А штрафами «настоящих буйных» не унять, вот и стараются они, вербуют единомышленников среди футбольных фанатов, поклонников рок-музыки и вообще тех, кто так и не определился со своим местом под солнцем.
Собака Ионова
Все это происходит здесь, во Владимире. Не столь давно РМС вместе с футбольными фанатами неформальной организации «Сектор 17» организовали концерт рок-группы «Clock Work Times», чье творчество пропагандирует антигосударственные и праворадикальные идеи, а одна из песен уже признана экстремистской.
В мае 2016-го те же активисты «РМС» провели во Владимире рок-фестиваль «Hardline Fest VI», в котором участвовали националистические рок-группы из Москвы, Тулы, и Санкт-Петербурга. Впрочем, слово «концерт» здесь почти неуместно. Фактически это был съезд неофашистов, которых, кстати, на ночлег приютил гостиничный комплекс в Собинском районе. Вряд ли владельцы этого комплекса не знали о том, кто забронировал их уютные номера.
А что дальше? Дальше – больше. Члены упомянутой выше «Popeye Mosh Crew» активно взаимодействуют с теми, кто уже сейчас с оружием в руках занимается террором и насаждением «нового порядка». Например, владимирские РМэСовцы собирают денежные средства для бойца украинского полка «Азов» Юры Ионова, ранее неоднократно бывавшего во Владимире и увлекшего с собой на Украину нашу землячку, которая теперь стала активной пособницей нацистов и волонтером «Азова». При этом для отвода глаз деньги якобы собираются на лечение собаки Ионова!
Но собака ни при чем: собранные сердобольными владимирцами средства, скорее всего, пойдут на закупку обмундирования и оружия для карателей, бесчинствующих под Донецком и Луганском. Кстати, сам Ионов уже дослужился до личного водителя командира полка «Азов» и даже получил почетное звание ветерана АТО за участие в карательных операциях в ДНР и ЛНР.
Практика Майдана
Известно, что владимирские активисты «РМС» лично участвовали в событиях на киевском Майдане в январе 2014 года. Участвовали, разумеется, на стороне националистов, пройдя там хорошую «практику».
Совсем недавно, летом 2016-го владимирские РМэСовцы вновь побывали в Киеве, где опять закорешились с фашиствующими «самостийниками». Возвращаясь в Россию, они пытались провезти в нашу страну и, конкретно, во Владимир футболки и иные вещи с символикой запрещенного «Правого сектора» и провокационными русофобскими надписями.
Их поймали, всю националистическую дрянь – уничтожили. Но что, как и где они повезут через российскую границу в следующий раз? Может, листовки с призывами проведения Майдана в России? А может, взрывчатку для терактов? Или оружие?
Последние события на Украине и Сирии, теракты даже в «тихих» Бельгии, Франции и Норвегии говорят о том, сегодня никто не может считать себя в полной безопасности. Тем более, если под боком у тебя – молодые, активные и чувствующие свою безнаказанность бугаи с фюрером в далеко не самых светлых головах.
Фото: http://img.tyt.by/n/reuters/07/a/russia_natsi041120123.jpg
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Напримеров
Интересно, уважаемая Редакция газеты проверяет сведения, так детально и красочно представленные автором статьи? Надеюсь, автору известны нормы российского законодательства, касающиеся ответственности за предоставление заведомо ложных сведений либо искажающих фактические обстоятельства? Кроме этого, существует механизм защиты чести и “доброго имени”. Скорее всего, автор проигнорировал требования законодательства РФ, занимаясь, по сути, распространением порочащих сведений, что характеризует его действия как полный правовой нигилизм. Кроме того, аналитические потуги не выдерживают никакой критики, равно как и стиль, который хромает на обе ноги и своей “площадной” лексикой вроде “закорешиться”, роняет тень на репутацию издания с многолетней историей
Господа, давайте будем объективны!
Бакинский комиссар
какая-то желтизна в духе сенсаций НТВ. непонятно откуда надёрганные “факты” и явно пристрастные комментарии – начинающий журналюга ищет лёгкой славы? Ну да, фашисты – это популярно, нервы щекочет.
Дальше, наверное, пойдут репортажи про пластических хирургов-мормонов, про пенсионерку похищенную пришельцами и про ребёнка, съевшего байкера :)
Aktivist33
Главный редактор Николай Лившиц крайне объективен в вопросах, связанных с нациями. Не понимаю, почему комментаторам не понравилась статья? Может вы полагаете, что ему надо было поговорить с кем-нибудь из героев статьи? Нет и ещё раз нет! Их надо запретить, их книги сжечь, а самих отправить в лагерь за колючей проволокой. Государственная пропаганда по всем каналам связи с обществом прививает добропорядочным гражданам нужные установки. Говорить с людьми, игнорирующими требуемые государством постулаты – это давать им слово, давать им трибуну. Разве можно допустить свободу слова для инакомыслящих, когда страна в кольце врагов?
A.
Т.е. если не пьёшь, не куришь, занимаешься спортом, то ты фашист, нацист и полный дегенерат. Автор, приведи пример экстремистской песни CWT, пропагандирующей антигосударственные и праворадикальные идеи.
Алексей
Автор явно понятия не имеет чем отличается нацизм от национализма, для него это одно и то же. Еще до итальянцев фашиская партия была создана в России до революции в 1911году, а в Италии 1922году. В Германии фашистов не было, а были национал-социалисты в фашистов их переименовал товарищь Сталин. Ведь сложно объяснить населению как это друзья социалисты вдруг напали на страну строящую социализм. Вот и начали всякие купленные проходимцы обсирать слово “фашизм” и клеймить им национал-социалистов.
http://aleks511.blogspot.com/2014/03/blog-post_5012.html
Дмитрий
А можно узнать фамилию и имя автора и задать ему несколько вопросов?