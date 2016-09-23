«Новый порядок» пытаются строить на старой закваске

В 90-х мы с удивлением увидели, как в открытую, гордо, маршируют фашистские недобитки в странах Прибалтики. Потом случился Майдан, где фашиствующие молодчики были весьма активны. Но мало кто знает, что, в принципе, последователи фюрера есть и в нашем тихом городе – Владимире. И они – молодые.

Наши не наши

В нашем мирном провинциальном регионе уже несколько лет действует группа националистов – почти фашистов, чье неформальное движение обозначается мудреным именем «ns Straight Еdge» (сокращенно «ns sXe»). Непосредственно в областном центре есть группировка «Popeye Mosh Crew» (назовем ее сокращенно «РМС»). Членов ее с теми самыми «истинными арийцами», против которых воевали наши деды и отцы, роднит то, что они считают «правильной нацией» только одну, а все остальные ими объявляются врагами и неполноценными.

На словах ратующие за Россию, РМэСовцы на самом деле оказываются в одном строю с недругами нашей страны. Распинающиеся за все истинно русское, но при этом прикрывающиеся непонятным иностранным названием, они нацелены на противодействие госструктурам России, собирают досье на активных антифашистов, устраивают экстремистские вылазки и готовы на различные провокации. И помогают схожим фашиствующим организациям на той же Украине. Как это ни странно, в данном случае националисты на нацию не смотрят. Тут не до логики.

Рок с начинкой

«Обработка мозгов» в духе национализма среди юных владимирцев ведется в разных направлениях. В том числе, казалось бы, безобидных. Например, на своем ресурсе в Интернете (называть его не будем, дабы не рекламировать) духовные последовали дуче и фюрера анонсируют проведении рок-фестивалей, соревнований по спортивным единоборствам, занятиям по росписи граффити. На первый взгляд – ничего особенного, что тут плохого: музыка, спорт, искусство…

Не все так просто. Наряду с приглашением на концерт или состязание ненавязчиво (а порой и настырно) посетителям сайта «впариваются» экстремистские материалы. Например, пропагандируется атрибутика украинской националистической организации «Правый сектор». Или же рекламируется деятельность других подобных националистических банд как на Украине, так и в России.

Это, конечно, не проходит мимо внимания правоохранителей. И есть судебные решения. К примеру, в марте 2016-го Октябрьский райсуд г. Владимира признал Интернет-сообщество «Popeye Mosh Crew» экстремистским. И поводов для этого хватило с лихвой.

Но неонацистам ничего не стоит создать во «всемирной паутине» новую информационную площадку. И они это делают.

Виртуальная реальность и реальная жизнь практически срослись, и идеи неонацистов, которые они двигают в Сети, начали трансформироваться в действия. Сначала во Владимире на зданиях и сооружениях появились свастики и эмблема украинских карателей-фашистов из полка «Азов». Потом молодчики начали избивать тех, кто не разделяет их взгляды, включая сверстников-антифашистов.

Было уже несколько судебных процессов. Только в 2015-2016 гг. как минимум пятеро неонацистов осуждены во Владимире по уголовным и административным статьям. Но обычно наказание ограничивается лишь уплатой штрафов.

А штрафами «настоящих буйных» не унять, вот и стараются они, вербуют единомышленников среди футбольных фанатов, поклонников рок-музыки и вообще тех, кто так и не определился со своим местом под солнцем.

Собака Ионова

Все это происходит здесь, во Владимире. Не столь давно РМС вместе с футбольными фанатами неформальной организации «Сектор 17» организовали концерт рок-группы «Clock Work Times», чье творчество пропагандирует антигосударственные и праворадикальные идеи, а одна из песен уже признана экстремистской.

В мае 2016-го те же активисты «РМС» провели во Владимире рок-фестиваль «Hardline Fest VI», в котором участвовали националистические рок-группы из Москвы, Тулы, и Санкт-Петербурга. Впрочем, слово «концерт» здесь почти неуместно. Фактически это был съезд неофашистов, которых, кстати, на ночлег приютил гостиничный комплекс в Собинском районе. Вряд ли владельцы этого комплекса не знали о том, кто забронировал их уютные номера.

А что дальше? Дальше – больше. Члены упомянутой выше «Popeye Mosh Crew» активно взаимодействуют с теми, кто уже сейчас с оружием в руках занимается террором и насаждением «нового порядка». Например, владимирские РМэСовцы собирают денежные средства для бойца украинского полка «Азов» Юры Ионова, ранее неоднократно бывавшего во Владимире и увлекшего с собой на Украину нашу землячку, которая теперь стала активной пособницей нацистов и волонтером «Азова». При этом для отвода глаз деньги якобы собираются на лечение собаки Ионова!

Но собака ни при чем: собранные сердобольными владимирцами средства, скорее всего, пойдут на закупку обмундирования и оружия для карателей, бесчинствующих под Донецком и Луганском. Кстати, сам Ионов уже дослужился до личного водителя командира полка «Азов» и даже получил почетное звание ветерана АТО за участие в карательных операциях в ДНР и ЛНР.

Практика Майдана

Известно, что владимирские активисты «РМС» лично участвовали в событиях на киевском Майдане в январе 2014 года. Участвовали, разумеется, на стороне националистов, пройдя там хорошую «практику».

Совсем недавно, летом 2016-го владимирские РМэСовцы вновь побывали в Киеве, где опять закорешились с фашиствующими «самостийниками». Возвращаясь в Россию, они пытались провезти в нашу страну и, конкретно, во Владимир футболки и иные вещи с символикой запрещенного «Правого сектора» и провокационными русофобскими надписями.

Их поймали, всю националистическую дрянь – уничтожили. Но что, как и где они повезут через российскую границу в следующий раз? Может, листовки с призывами проведения Майдана в России? А может, взрывчатку для терактов? Или оружие?

Последние события на Украине и Сирии, теракты даже в «тихих» Бельгии, Франции и Норвегии говорят о том, сегодня никто не может считать себя в полной безопасности. Тем более, если под боком у тебя – молодые, активные и чувствующие свою безнаказанность бугаи с фюрером в далеко не самых светлых головах.

Фото: http://img.tyt.by/n/reuters/07/a/russia_natsi041120123.jpg