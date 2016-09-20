Глава Суздаля уйдет в отставку и займется сыром с плесенью

Игорь Кехтер дал пресс-конференцию в пресс-центре «Комсомольской правды», чтобы лично объяснить причины своего ухода.

– Это решение не одного дня и не одного часа. В рамках второго фестиваля малых туристических городов России в Елабуге (прошел 6 августа – прим. авт.) на заседании ассоциации было решено ввести новую должность – вице-президент. Предложили мою кандидатуру. В августе-сентябре проходило голосование, – поясняет Игорь Кехтер.

Так что бывший владелец туркомплекса «Горячие ключи» и до сегодняшнего дня глава Суздаля станет вице-президентом ассоциации малых городов России.

– Это странно, но между главами малых городов нет дружбы. Мы не общаемся, не взаимодействуем. Наоборот, сталкиваемся с тем, что турпродукты одного города «выдергивают» другие и используют у себя. Наша цель – создать то, ради чего туристы будут ездить исключительно в Суздаль, – говорит Игорь Кехтер.

Планы на ближайшие два года уже есть: сформировать туристско-рекреационный кластер «Суздальский». Звучит официально, но за строгим фасадом скрываются привлекательные для туристов «изюминки». И если о грядущей реконструкции водозабора и очистных сооружениях на Садовой, о сети уличного освещения на Ленина, а также строительстве двух смотровых площадок Кехтер просто говорил, как о планах, то новинки суздальской гастрономии показывал и даже угощал.

В числе продовольственных «заманух» – суздальский сыр с плесенью. Игорь Кехтер собственноручно порезал его для журналистов и открыл три баночки с огуречным вареньем: классическим, с яблоком и с грушей. Вкус – обалденный. На помощь Кехтеру пришел шеф-повар одного из суздальских ресторанов, представивший публике манную кашу с карамельной корочкой и медовой малиной, а также традиционное пирожное-картошку.

– Создана экспериментальная площадка по производству ставленого меда, – продолжил Кехтер. – Два года он уже выстаивается, спустя год-два его можно будет пробовать. Это не традиционная медовуха, это ставленый мед, который встанет в один ряд с сухими винами, а с большей выдержкой – с коньяками и виски.

Вдохновенные речи о фирменных закусках сделали лишними дополнительные вопросы о причинах ухода с поста главы. А сам Игорь Кехтер дал понять, что через два года он может вернуться во власть. Ведь депутатом горсовета он останется, а значит, перевыборы вполне возможны.